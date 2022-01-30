В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год. На торжественных церемониях, проведенных в связи с началом нового 2022-го учебного года, было отмечено, что в прошлом учебном году в полном объеме были выполнены задачи по повышению военно-профессиональной подготовки и физической выносливости личного состава, подготовки личного состава, подразделений, частей, соединений, органов управления, а также задачи по совершенствованию уровня, необходимого для выполнения боевых задач в соответствии с их назначением. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

На церемониях также были доведены до внимания основные цели и задачи на новый учебный год и отмечено, что в соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год» занятия и учения будут проводиться непрерывно.

«Командиры подразделений взяли на себя обязательство и предложили другим командирам подразделений принять участие в соревнованиях за звание лучших по боевой подготовке в новом учебном году», - говорится в сообщении ведомства.