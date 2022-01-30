Начало учебного года в Нахчыванском гарнизоне фото; видео
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год. На торжественных церемониях, проведенных в связи с началом нового 2022-го учебного года, было отмечено, что в прошлом учебном году в полном объеме были выполнены задачи по повышению военно-профессиональной подготовки и физической выносливости личного состава, подготовки личного состава, подразделений, частей, соединений, органов управления, а также задачи по совершенствованию уровня, необходимого для выполнения боевых задач в соответствии с их назначением. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
На церемониях также были доведены до внимания основные цели и задачи на новый учебный год и отмечено, что в соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год» занятия и учения будут проводиться непрерывно.
«Командиры подразделений взяли на себя обязательство и предложили другим командирам подразделений принять участие в соревнованиях за звание лучших по боевой подготовке в новом учебном году», - говорится в сообщении ведомства.
Координационная группа, созданная в целях слаживания совместных действий войск и штабов в Нахчыванском гарнизоне, посетила соединения и воинские части для совершенствования осуществляемой деятельности. Были проверены материально-учебные базы, полигоны, учебно-боевая техника подразделений, а также вооружение и боевое оснащение личного состава в соответствии со штатной категорией.
«В последующие дни на различных уровнях будут продолжены учения и тренировки по изучению задач личным составом в ходе приведения в различные степени боеготовности, уточнению задач, подъему по тревоге, выдвижению подразделений в районы сосредоточения и скрытому управлению ими, а также выполнению внезапно поставленных задач», - отметили в Минобороны.