«Азеригаз» организовал «Открытый микрофон» в отдаленных селах Астары фото
В рамках акции «Открытый микрофон» состоялась первая в 2022 году встреча руководящих лиц производственного объединения «Азеригаз» с гражданами. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО.
Должностные лица Лянкяранского регионального управления по эксплуатации газа выслушали проблемы и предложения жителей села Салива Астаринского района. Жители отдаленных деревень рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись из-за отсутствия газа в деревне, состоящей из 66 частных жилых домов, где зимние месяцы очень суровые.
Жители заявили, что у них также есть проблемы с дровами в качестве альтернативного источника топлива, и попросили обеспечить их природным газом. Жители соседнего села Тахтанекоран и Ноябуд также приняли участие в «Открытом микрофоне» и также попросили газифицировать эти два села.
Представитель главы Исполнительной власти Астаринского района Садаил Гасымов в своем выступлении поблагодарил генерального директора производственного объединения «Азеригаз» Руслана Алиева за проведение подобных акций. Он попросил обратить внимание на обеспечение голубым топливом расширяющихся территорий в поселке Кижаба, а также новых жилых массивов.
Жителям сообщили, что поступившие обращения будут представлены главе объединения. Согласно соответствующему решению генерального директора, будут изучены все вопросы, связанные с газификацией этих сел.
В «Азеригаз» также заявили, что в настоящее время в Астаринском районе полностью завершены работы по газификации 46 сел.