В рамках акции «Открытый микрофон» состоялась первая в 2022 году встреча руководящих лиц производственного объединения «Азеригаз» с гражданами. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО.

Должностные лица Лянкяранского регионального управления по эксплуатации газа выслушали проблемы и предложения жителей села Салива Астаринского района. Жители отдаленных деревень рассказали о трудностях, с которыми они столкнулись из-за отсутствия газа в деревне, состоящей из 66 частных жилых домов, где зимние месяцы очень суровые.

Жители заявили, что у них также есть проблемы с дровами в качестве альтернативного источника топлива, и попросили обеспечить их природным газом. Жители соседнего села Тахтанекоран и Ноябуд также приняли участие в «Открытом микрофоне» и также попросили газифицировать эти два села.