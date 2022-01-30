Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

«В НАТО могут быть разные точки зрения о том, когда именно Украина сможет вступить в альянс, но по поводу принципа «открытых дверей» альянса компромиссов быть не может». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-мероприятии, передает «Интерфакс».

На вопрос о том, есть ли в ответах НАТО на предложения России по безопасности в Европе хоть какие-то компромиссные идеи о принципе «открытых дверей» альянса, генсек ответил, что есть разница между тем, чтобы обсуждать то, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием юридически обязывающего документа, на котором настаивает Россия.

«Отказ от расширения как такового коснулся бы не только Украины, а, например, таких стран, как Швеция и Финляндия, которые вступать в альянс пока не собираются, однако не хотят лишаться в принципе такой возможности», - подчеркнул Столтенберг.