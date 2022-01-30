Аппарат омбудсмена о браке школьницы в Масаллы
Аппарат омбудсмена Азербайджана прокомментировал информацию о заключении брака с несовершеннолетней девушкой в селе Тезе Алвади Масаллинского района Азербайджана.
Заведующая отделом по защите прав детей Аппарата омбудсмена Нигяр Агаева сообщила, что организация расследовала распространение информации о замужестве несовершеннолетней девочки в селе Масаллинского района.
«Вопрос обсуждался с Исполнительной властью Масаллинского района, Масаллинским районным управлением полиции и районным отделом образования», - сказала она.
Аппарат омбудсмена также провел просветительскую беседу с членами семьи девочки, разъяснил им их права, обязанности, а также последствия раннего брака, подчеркнув важность продолжения образования ребенка.