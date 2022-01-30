Генсек НАТО требует объяснений от России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс не видит признаков того, что Россия замедляет темпы стягивания сил к границе с Украиной, передает «Интерфакс».

По его словам, Москве следует объяснить цели этой концентрации сил и пойти на деэскалацию.

«Для альянса невозможно не реагировать на самую крупную концентрацию сил со времени Второй мировой войны», - сказал он.

Он также подчеркнул, что есть немалый риск того, что учения, подобные тем, которые проводятся в Беларуси, могут быть использованы, чтобы замаскировать нападение на Украину.

Столтенберг отметил, что теперь Россия должна сама решить, чего она хочет: конфронтации или политического решения спорных вопросов.