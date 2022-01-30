Постпред Украины заявил, что Киев не нападет ни на Крым, ни на Донбасс

«Украина не планирует начинать наступление не против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще». С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица, передает ТАСС.

По его словам, Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.

«В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией», - сказал украинский дипломат.