Постпред Украины заявил, что Киев не нападет ни на Крым, ни на Донбасс
«Украина не планирует начинать наступление не против Крыма, ни против Донбасса, ни где-либо еще». С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица, передает ТАСС.
По его словам, Киев выступает за сохранение открытыми каналов связи с Москвой.
«В то же время мы поддерживаем необходимость сохранения открытыми дипломатических каналов с Россией», - сказал украинский дипломат.
Кроме того, он заверил, что для Украины первый приоритет сегодня — это устойчивое и безусловное прекращение огня в Донбассе.
«Активизация работы «нормандского формата», в том числе на уровне лидеров четырех стран, является важным предварительным условием для следующих шагов с целью обеспечения прочного мира в Донбассе», - сказал он, добавив, что украинские власти готовы возобновить переговоры «нормандской четверки» во всех форматах.