Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам», - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейших контактах по телефону, а также о проработке возможной личной встречи.