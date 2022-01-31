МИД Британии о заморозке российских активов

«Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний». Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает РИА Новости.

Она отметила, что Лондон обеспечит, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия, заплатили большую цену.

«Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», - заявила она.

По словам министра, это самый жесткий санкционный режим, который Великобритания когда-либо вводила против России.