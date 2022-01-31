Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации киберспорта Азербайджана, а также с самой большой киберареной Кавказа Bizon E-Sport Arena.

Президент Федерации Рамиль Алиев рассказал о проделываемой для развития киберспорта работе. Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов в свою очередь рассказал об условиях, созданных в Bizon E-Sport Arena. Он отметил, что в последние годы интерес к киберспорту в стране заметно вырос, а реализуемые локальные и международные турниры всегда находятся в центре внимания широкой общественности.

Федерация, функционирующая с 2011 года и являющаяся членом международной организации, ежегодно проводит национальный чемпионат по компьютерным играм с участием киберспортсменов.