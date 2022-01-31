Фарид Гаибов на самой крупной киберарене Кавказа ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью Федерации киберспорта Азербайджана, а также с самой большой киберареной Кавказа Bizon E-Sport Arena.
Президент Федерации Рамиль Алиев рассказал о проделываемой для развития киберспорта работе. Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов в свою очередь рассказал об условиях, созданных в Bizon E-Sport Arena. Он отметил, что в последние годы интерес к киберспорту в стране заметно вырос, а реализуемые локальные и международные турниры всегда находятся в центре внимания широкой общественности.
Федерация, функционирующая с 2011 года и являющаяся членом международной организации, ежегодно проводит национальный чемпионат по компьютерным играм с участием киберспортсменов.
В ходе встречи с руководством федерации обсуждались планы на будущее. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении деятельности. Было рекомендовано реализовывать совместные идеи и проекты в сфере информационных технологий. Было отмечено, что в этом есть большая потребность, особенно в регионах страны.
Во встрече также приняла участие заместитель министра Мариана Василева.