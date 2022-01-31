В понедельник государственное информационное агентство ЦТАК распространило фотографию Земли, сделанную из космоса. Она должна была подтвердить то, что и так зафиксировали зарубежные средства наблюдения: в воскресенье был произведен запуск ракеты Hwasong-12, которая достигла в высшей точке 2000 километров, а затем, пролетев 800 км в длину, упала в Японское море. Камера, установленная на ракете, и сделала тот снимок.

Лидеру Северной Кореи, привыкшему к вниманию мировых СМИ, должно быть стало обидно, что все отвлеклись на конфликт между Россией и НАТО. Только за первый месяц этого года КНДР, чтобы о ней не забыли, осуществила семь ракетных запусков. Для сравнения, за весь прошлый год их было всего восемь, и это были ракеты среднего радиуса дальности, а нынче в ход пошли баллистические.

Очевидно, что, пущенная по более покатой траектории, ракета такого типа может поразить любую точку на территории Японии, американскую базу на острове Гуам и достигнуть американских Алеутских островов. Это самый впечатляющий запуск с 2017 года, когда были продемонстрированы возможности ракеты Hwasong-15, способной поразить цели на территории Соединенных Штатов. После этого Дональд Трамп, угрожавший Ким Чен Ыну карами небесными, проникся к северокорейскому лидеру симпатией, и даже провел с тем три встречи, которые закончились ничем.

Раньше в этом месяце были испытаны две твердотопливные баллистические ракеты малой дальности. Их особенностью является то, что они идут по сверхнизкой траектории и на завершающем этапе совершают резкий маневр, что затрудняет их перехват. Также были проведены запуски ракет, скорость которых превышает скорость звука, тоже летящих по непростой траектории. На этом фоне пуски баллистических ракет малой дальности с железнодорожных платформ вообще выглядят заурядным событием.

Теперь все наблюдатели утверждают, что Ким Чен Ыну осталось лишь показать, что у него есть возможность осуществлять запуски межконтинентальных баллистических ракет, чтобы у тех, у кого еще есть сомнения в его стремлении обрести ракетно-ядерное оружие, исчезли последние сомнения. Правда, у экспертов таких сомнений уже давно нет.

Нынешняя ракетная активизация КНДР совпала с важным обстоятельством. Заметно ослабил свою блокаду Китай: начались приостановленные было поставки товаров и продуктов по железной дороге. И Пекин никак не реагирует на череду испытаний. Это подталкивает к мысли, что там заинтересованы, чтобы с помощью Ким Чен Ына привлечь внимание к региону и собственной роли в нем: без Китая Северную Корею не утихомирить.

Наверняка на время Олимпийских игр испытания прекратятся, а после великий вождь постарается еще чем-нибудь удивить мир, который о нем позабыл.