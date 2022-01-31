Генпрокуратура продолжает борьбу с экологическими преступлениями

«Управление внеуголовных производств Генпрокуратуры за прошедшие две недели провело ряд учебно-практических мер в ходе реализуемых проверок материалов об экологических правонарушениях, в частности о незаконной вырубке деревьев и незаконной разработке залежей полезных ископаемых в северных и северо-западных районах страны». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки 23 материалов о правонарушениях в 6 районах страны сотрудниками Генпрокуратуры были проведены предварительные следственные меры, осмотры мест предполагаемых правонарушений, сняты показания и проведены другие неотложные меры.

По результатам этих мер состоялись региональные семинары-совещания – 21.01.2022-го года в Шекинской районной прокуратуре и 29.01.2022-го года в Губинской районной прокуратуре.

«На семинарах обсуждались вопросы правильного выбора тактики проведения прокурорской проверки и эффективности мер по ее исполнению. На семинарах участвовали сотрудники Агдашской, Белоканской, Габалинской, Шекинской, Губинской, Гусарской, Хачмазской, Шабранской, Сиязаньской, Хызынской и Гобустанской районных прокуратур, а также прокуратуры города Мингячевир.