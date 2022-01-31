Президент Армении не передумал и уходит в отставку

«Президент Армении Армен Саркисян не отозвал прошение об отставке в положенный недельный срок, его отставка будет считаться принятой после обнародования соответствующего протокола». Об этом в интервью РИА Новости заявила пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.