Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:04

По мере оскудения запасов газа в европейских хранилищах и обострения отношений Запада с Москвой растет активность Евросоюза в поисках альтернативы российскому «голубому топливу». В числе альтернативы рассматриваются несколько вариантов поставок сжиженного газа (СПГ) из США, Катара, Австралии, Новой Зеландии… А наступающая неделя обещает жаркие прения и в Баку в рамках восьмого заседании Консультативного совета Южного газового коридора. Ожидается визит еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая намерена провести переговоры с Азербайджаном о возможности увеличения поставок газа в Европу по ТАР. Планируются встречи комиссара с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым. Стороны обсудят возможности Азербайджана по наращиванию диверсификации поставок газа в Европу. ЕС не скрывает опасений по поводу возможного сокращения поставок Россией газа в Европу в качестве ответной меры на западные санкции в случае эскалации конфликта в Украине.

А опасность действительно велика. Более 40% своего природного газа Европа получает из России, причем, треть поставок идет через Украину. Правда, окончательно готов к эксплуатации «Северный поток-2», но ввод его в строй состоится еще не скоро – в основном из-за запретов со стороны США. Желая как-то компенсировать эти потери, администрация президента Джо Байдена ведет переговоры с Катаром о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту на континенте. Байден намерен пригласить с этой целью эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетить Белый дом. Одновременно Госдепартамент ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, рассматриваются возможности компаний, способных организовать большие поставки газа. Кроме того, США обратились ко второму крупнейшему поставщику газа в страны ЕС, обеспечивающему примерно четверть их потребления – Норвегии. Одним словом, Вашингтон делает все для обеспечения Европы альтернативными поставками газа. Тем временем, по данным СМИ, в акватории стран Евросоюза резко увеличилось число танкеров, перевозящих СПГ – в текущем месяце их насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре прошлого года доставляли СПГ в азиатский регион, в текущем январе были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой. То ли американские убеждения подействовали, то ли высокие цены на газ в Европе, но в конечном итоге это привело к тому, что цены на газовом рынке континента несколько стабилизировались. За четыре недели первого месяца текущего года Европа получила 10,44 млрд кубов газа, что превышает рекорд января 2019 года. Возрос уровень использования мощностей европейских терминалов. А призывов к России с требованиями о наращивании объемов поставок стало меньше.

В то же время в ЕС хорошо понимают, что напряженность на европейских газовых рынках продлится еще не один год. Соответственно и цены на газ также могут вернуться к рекордным уровням декабря, а то и подняться выше. В случае эскалации напряженности между Россией и Украиной такая картина вполне вероятна. И вот еврокомиссар по энергетике, министры энергетики и руководители соответствующих компаний отдельных стран едут в Баку за дополнительными объемами газа. Благо, и случай выпал благоприятный – восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора, которое традиционно проходит в Баку в феврале. И этот выбор можно назвать наиболее верным. Азербайджанский газ сегодня на европейском рынке самый дешевый, о чем говорят сами европейские потребители. И для наращивания объемов поставок есть все условия – от собственных возможностей увеличения добычи и транспортировки газа до использования для этой цели туркменского газа. После принятия соответствующего решения осуществление одного из этих вариантов приобретает лишь технический характер. Конечно, Азербайджан даже при всем своем желании не в состоянии полностью обеспечить газом всю Европу. Не об этом речь, сегодня озабочены теми рисками, с которыми континент может столкнуться при неблагоприятном стечении геополитических обстоятельств. А дополнительные миллиарды кубометров азербайджанского газа помогут снизить напряженность на рынке.