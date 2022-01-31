Пентагон: США обсуждают с НАТО переброску войск в Европу

«США обсуждают со своими европейскими союзниками по НАТО возможность переброски американских войск на территорию государств восточного фланга альянса, однако окончательного решения в настоящий момент нет». Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон ведет активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США, которые они хотели бы разместить и могли бы запросить.

Кирби при этом отметил, что часть американских сил может быть размещена на территории стран восточного фланга НАТО не в рамках механизмов самого альянса, а по двусторонней договоренности между конкретными государствами и США.