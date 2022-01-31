один скандал на две страны

Фархад Мамедов, отдел информации 01:29

Как уже сообщалось, несколько недель назад гражданин Азербайджана Расим Ахмедли, находящийся в розыске за ряд мошеннических действий, встретился в Турции с главой муниципалитета города Мармарис Мехметом Октаем и, представившись «полковником МЧС» и, якобы от имени министра МЧС Азербайджана Кямаледдина Гейдарова, вручил Октаю подарок. В ходе встречи мошенник рассказал главе исполнительной власти, что является командиром пожарных подразделений МЧС, участвовавших в тушении лесных пожаров в Турции в июле 2021 года. Однако после того, как эта новость появилась в турецких СМИ, МЧС Азербайджана выступило с официальным заявлением, в котором было отмечено, что Ахмедли – обыкновенный мошенник и никакого отношения к службе в МЧС не имеет.

Позже выяснилось, что Расим Ахмедли скрывается в Турции от азербайджанских правоохранительных органов и работает в одной из шашлычных. На прошлой неделе сразу несколько турецких СМИ вернулись к скандальной истории о том, как азербайджанский самозванец обвел вокруг пальца главу муниципалитета Мармариса, представляющего Республиканскую народную партию, а газета Yeni Şafak даже назвала произошедшее "комедией". Позднее Мехмет Октай рассказал журналистам, как вообще могла состояться его встреча с мошенником. "Этот человек связался с моими помощниками и сказал, что хочет со мной встретиться, - рассказал Октай. - Помощники навели справки и натолкнулись на несколько фотографий, а также видеокадров, на которых Расим Ахмедли запечатлен рядом с мэром Бурсы и начальником местного Управления пожарной охраны. Вот почему я дал согласие на эту встречу, в ходе которой Ахмедли вручил мне небольшой подарок якобы от имени Кямаледдин-бея. Когда правда вышла наружу, мы сразу же связались с посольством Азербайджана, объяснили им ситуацию и подали официальную жалобу".

По словам Мехмета Октая, мнимому "полковнику", как и другим гостям муниципалитета Мармариса, были вручены небольшие подарки. Также стало известно, что ранее в местных СМИ проходила информация о встрече Расима Ахмедли с главой муниципалитета Бурсы, в которой, в частности, сообщалось: “Прибывший в Турцию командир азербайджанских пожарных полковник Расим Ахмедли посетил мэра Бурсы Беюкшехира Алинура Акташа. На встрече, в которой также принял участие начальник городского Управления пожарной охраны Абдулкадир Албайрак, говорилось о карабахской войне и о тушении пожаров в Турции”. По завершении беседы с «полковником» мэр Алинур Акташ, представляющий Партию справедливости и развития, подарил Расиму Ахмедли картину, написанную на шелковой ткани.