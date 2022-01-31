Григорий Трофимчук: «Армянские миллиарды не реабилитируют Нжде»

«Глядя, с чисто профессиональной точки зрения, какими конкретно методами армянское сообщество – и в Армении, и в России – бросилось защищать свою неоднозначную «икону» Гарегина Нжде, берет оторопь. При всех миллиардах армянских миллиардеров, такая откровенная беспомощность в использовании информационно-психологических инструментов говорит о том, что надежд на моральную реабилитацию Нжде у его защитников и земляков нет». Об этом заявил известный российский политолог Григорий Трофимчук.

«Кому нужны все эти русским царем дарованные ему ордена «Святой Анны», «Преподобной Екатерины», «Небесного Станислава», или как их там, которые якобы способны пробудить любовь россиян, да и вообще посторонних людей, к этой фигуре. У нас и самого царя-то большинство ненавидит до сих пор, – поэтому какой уж там награжденный им Нжде. Другими словами, все, без исключения, армянские СМИ не нащупали ни одного гена, который мог бы хоть как-то отозваться внутри россиян, чтобы они смогли изменить свои взгляды на весь этот «фашистский» сброд и его отдельных представителей. И даже вникать никто не будет. Нет повода для смены взгляда», - сказал он.

Гарегин Нжде – армянский националист первой половины XX века, который последовательно боролся против Советской власти и в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с Третьим рейхом. Нжде принимал участие в создании Армянского легиона вермахта – военной структуры коллаборационистов, сражавшихся против Красной армии на Северном Кавказе, а впоследствии против западных союзников.

Скандал вокруг армянского фашиста в России разгорелся на прошлой неделе, когда 28 января на место анонсированного Союзом армян России показа фильма Нжде в Москве (на улице Советской Армии) прибыла полиция и прекратила организацию сеанса.