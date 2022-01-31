По итогам 2021 года инфляция в Азербайджане, как сообщил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов, составила 6,75%. Это немного выше целевого диапазона банка в 2%-6%. Но многие читатели относятся к данному показателю с сомнением и советуют внимательнее изучить ценники в магазинах. И у них есть для этого основания. Растут цены в продуктовых магазинах (в промтоварные никто давно не заходит), кафе и ресторанах. Идентичное повышение и в магазинах по продаже стройматериалов, техники и т.д. Такова уж реальность – для населения официальная инфляция всегда кажется заниженной.

Глобальная инфляция заставляет центробанки всех стран срочно повышать свои ставки. Не остался в стороне и Центробанк Азербайджана, поднявший свою учетную ставку с 7,25% до 7,5%. Но смогут ли эти 0,25% обуздать инфляцию, темпы роста которой гораздо выше?

Самое главное, инфляция продолжается, сохраняя высокие темпы. По прогнозам Центробанка, в этом году годовая инфляция в стране вновь ожидается выше целевого диапазона – на уровне 6,6%-7,5%. То есть инфляция в нынешнем году, по ожиданиям главного банкира страны, даже немного превысит прошлогодний показатель. И только в 2023 году, по его прогнозам, годовая инфляция будет близка к целевому диапазону.

Повышение учетной ставки в такой ситуации в целом является верным решением. Но вот четверть процента роста учетной ставки мало что даст и Центробанку, и экономике страны в целом. И не только потому, что рост инфляции намного превышает этот показатель. Как не раз писал haqqin.az, учетная ставка в Азербайджане, к сожалению, не играет основополагающей роли в экономике страны, как, скажем, в США. Сравнение с глобальной державой приводится не случайно, ибо любое изменение базовой ставки ФРС США подвергается серьезным обсуждения задолго до ее заседания. И за этим внимательно следит весь деловой мир, так как даже незначительное изменение ставки ФРС оказывает огромное влияние на глобальный рынок. Учетные же ставки Центробанка Азербайджана практически не оказывают никакого влияния даже на местный рынок. А в нынешних сложных условиях, когда население вспоминает о кредитах в самую последнюю очередь, рост ставки на 0,25%, скорее всего, сыграет сугубо косметическую роль.

Нет, мы уверены, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса. Ясно, что Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику путем повышения номинальной процентной ставки, стремясь снизить совокупный спрос и инфляцию.