«Мы, российские азербайджанцы глубоко возмущены высказываниями, выводами и оскорбительными формулировками так называемого «кандидата юридических наук, политолога-журналиста» Сергея Карнаухова в адрес президентов Азербайджана и Турции, а также всего азербайджанского народа. Эти комментарии противоречат высказываниям В. Путина о том, что «Арцах не признан не только международным сообществом, но и самой Арменией», - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что свои комментарии С. Карнаухов озвучил в день отмены московской полицией просмотра фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде.

«Кощунственные измышления были озвучены в дни, когда вся Россия и прогрессивный мир поминали жертв Холокоста, Освенцима и блокадного Ленинграда. Просим считать его высказывания представляющими угрозу межнациональному согласию в многонациональной России, а также проверить на предмет экстремизма», - говорится в заявлении.

Отвечая на обвинения Карнаухова о пытках и убийствах армянских военнослужащих во время второй карабахской войны, авторы обращения отмечают, что работая с 1992 года на оперативной работе в МВД, Карнаухов прекрасно был осведомлен об убийствах, пытках, пленении мирных азербайджанцев и военнослужащих на территории Азербайджана и НКАО.

Авторы обращения особо подчеркнули клеветнический дух заявлений «политолога» об участии иностранных комбатантов на стороне Азербайджана во время войны. К тому же, российские азербайджанцы напомнили об обстрелах мирных азербайджанских городов, в результате чего пострадало мирное население.