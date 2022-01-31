США вывозят из Беларуси семьи своих дипломатов
Госдепартамент США отдал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Беларуси из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РБК.
В США назвали ситуацию в регионе «непредсказуемой» и порекомендовали американцам воздержаться от поездок в Беларусь.