На Совбезе ООН США и Россия поспорили об Украине

09:44

В понедельник члены Совета Безопасности ООН на заседании обсудили возможное вторжение России в Украину. Высказались все члены Совбеза, однако, пишет Русская служба BBC, значительная часть заседания была уделена спору между постпредами США и России. Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя призывал членов Совбеза "проявить принципиальность и не дать использовать трибуну Совбеза для реализации пропагандистских установок наших западных коллег". Заявления США о перемещении войск на российской территории Небензя назвал "неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства". Однако в итоге Совбез в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что если Россия "продолжит наступление на Украину, то никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели, и последствия будут ужасными". "Наши предложения всегда были четкими и последовательными: мы видим путь мира, мы видим путь диалога, мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и единодушно, если Россия вторгнется в Украину", - заявила она. Заместитель постпреда Британии при ООН поддержал позицию США и подчеркнул, что любое российское вторжение или акт агрессии в отношении Украины станет серьезным нарушением международного права и российских обязательств.