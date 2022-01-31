На Совбезе ООН США и Россия поспорили об Украине
В понедельник члены Совета Безопасности ООН на заседании обсудили возможное вторжение России в Украину. Высказались все члены Совбеза, однако, пишет Русская служба BBC, значительная часть заседания была уделена спору между постпредами США и России.
Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя призывал членов Совбеза "проявить принципиальность и не дать использовать трибуну Совбеза для реализации пропагандистских установок наших западных коллег". Заявления США о перемещении войск на российской территории Небензя назвал "неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства".
Однако в итоге Совбез в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что если Россия "продолжит наступление на Украину, то никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели, и последствия будут ужасными". "Наши предложения всегда были четкими и последовательными: мы видим путь мира, мы видим путь диалога, мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и единодушно, если Россия вторгнется в Украину", - заявила она.
Заместитель постпреда Британии при ООН поддержал позицию США и подчеркнул, что любое российское вторжение или акт агрессии в отношении Украины станет серьезным нарушением международного права и российских обязательств.
В то же время представитель Китая призвал членов Совбеза прислушаться к "обоснованным обеспокоенностям России в сфере безопасности", а также признался, что не понимает, "на каких основаниях возникли опасения возможности войны".
Выслушав выступления членов Совбеза, Василий Небензя попросил американскую сторону предоставить "хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину". "Откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, расположенных, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? Мы нигде эту цифру не называли", - спросил российский постпред.
Линда Томас-Гринфилд заявила, что разочарована выступлением Небензи: "У нас нет планов ослабить Россию, как утверждает российский коллега. Наоборот, мы приветствуем Россию как ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе с Украиной безответственны".
В ответ Небензя заявил: "Мы по-прежнему не понимаем, о каких угрозах и эскалациях идет речь и что нам вменяется".
Западные страны высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, но при этом параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды, напоминает BBC.