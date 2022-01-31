Москва ответила на предложения Вашингтона

«Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если она захочет обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и будем продолжать тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — цитирует Meduza заявление американского Госдепа.

Власти России начали переговоры с НАТО и США о взаимных гарантиях по безопасности в Европе. Москва потребовала от Вашингтона прекратить расширение НАТО на восток и исключить возможность включения Украины в альянс. В то же время США и НАТО в своих ответах на предложения России по гарантиям безопасности дали понять, что военный альянс не откажется от принципа открытых дверей. The New York Times писала, что США и НАТО предложили России договориться об ограничении ядерных вооружений и масштабов военных учений, а также дали понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.