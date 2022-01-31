Azərlotereya продолжает радовать своими нововведениями. В пунктах Misli, расположенных в Баку и регионах, стартовали новые игры Azərlotereya.

В пунктах Misli уже организована продажа мгновенных лотерей Poz Qazan - Brilliant, Şans ulduzu и Qızıl. С 1 февраля все желающие могут приобрести лотерейные билеты Meqa 5/36, «6/40», «4+4» и Super Keno, имея шанс выиграть миллион манатов в пунктах Misli.

Список нововведений намного больше. После запуска виртуальной лотереи Ekpres Keno в пунктах Misli также стартовали и ставки на виртуальные спортивные игры.

Виртуальные лотереи и виртуальные спортивные игры проводятся только в пунктах Misli.

На официальных сайтах ОАО Azərlotereya https://azerlotereya.com/az и https://www.misli.az/ можно получить более подробную информации о лотереях и ставках на спорт.