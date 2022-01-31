Что сегодня обсудят депутаты Милли Меджлиса
Сегодня состоится первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана 2022 года. В повестку дня народных избранников внесено 12 вопросов.
В числе вопросов, которые должны рассмотреть депутаты: проект решения Милли Меджлиса о плане законотворческой работы весенней сессии парламента на 2022 год; проект решения Милли Меджлиса о создании Дисциплинарной комиссии парламента; проект решения Милли Меджлиса о создании Счетной комиссии парламента; проект закона "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой"; проект закона об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Сербии о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов"; проект закона о внесении изменений в закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства"; проект закона о внесении изменений в закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики" (первое чтение); проект закона о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение); проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение); проект закона о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (первое чтение); проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение); проект закона о внесении изменений в закон "О свободе вероисповедания" (первое чтение).