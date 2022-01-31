Kapital Bank удостоен двух наград на международном HR-форуме

28 января в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard состоялся международный HR-форум (Baku International HR Forum). В мероприятии, проведенном при генеральном спонсорстве Kapital Bank, приняли участие ведущие компании Азербайджана, профессиональные менеджеры в области человеческих ресурсов.

Форум был посвящен трем темам: «Развитие человеческого капитала», «Будущие инновации» и «Ожидания CEO от HR». На мероприятии в качестве основных спикеров выступили первый заместитель председателя правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова. Они поделились своим опытом, а также ответили на интересующие участников вопросы.

В завершение мероприятия ряд крупных компаний страны был удостоен специальных наград. Kapital Bank получил призы в двух номинациях — «Лучшая стратегия трансформации» и «Лучшая стратегия КСО» (Фонд Red Hearts).

Бакинский международный HR-форум — это глобальный форум, объединяющий влиятельных профессионалов в сфере человеческих ресурсов, целью которого является продвижение новинок, распространение передовых инноваций и технологий в этой области, а также обмен опытом. Организатором мероприятия является Азербайджанский институт человеческих ресурсов.

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.