Тяжелое ДТП в Товузе: есть погибший
В Товузском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает Report.
Инцидент произошел 31 января на автодороге Товуз - Говлар.
Столкнулись грузовой автомобиль марки Ford, за рулем которого находился Исмет Мамедов, и автомобиль марки ВАЗ-21074, которым управлял Вугар Садыгов. В результате полученных травм Садыгов скончался в больнице.
По факту в Товузском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана, проводится следствие.