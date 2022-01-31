Магеррамли отсидел 25 лет за незаконный оборот наркотиков и снова попался на этом

Сотрудники Загатальского райотдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя Хафиза Магеррамли, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Мужчина уже отбывал наказание сроком в 25 лет за незаконный оборот наркотиков и культивацию наркосодержащих растений, а также за разбой и кражи, однако, выйдя на свободу, вновь взялся за старое.

Под сиденьем автомобиля Х.Магеррамли обнаружено 20 спичечных коробков с марихуаной, предназначенной для продажи, а в его доме - целлофановый пакет с 300 г того же наркотика. В отношении Х.Магеррамли возбуждено уголовное дело, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.