Хуситы атаковали командный штаб ОАЭ баллистической ракетой

Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали баллистической ракетой оперативный штаб вооруженной группировки под командованием Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в провинции Шабва. Как передает телеканал Al Masirah, об этом заявил официальный представитель хуситов генерал Яхья Сариа.

"Удару подвергся осуществляющий командование в боестолкновениях в Шабве оперативный штаб эмиратского врага и его наемников. Цель была поражена посредством баллистической ракеты, что привело к большому числу погибших и раненых в их рядах, в том числе среди эмиратцев", - цитирует его ТАСС.

Аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией и представители ОАЭ пока не комментируют эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжаются военные действия между правительственными силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и мятежниками-хуситами, контролирующими север Йемена.