Золото дорожает на новостях о ситуации вокруг Украины

Стоимость золота растет за счет напряженности на международной арене, снова преодолев круглую отметку в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

«Прайм» пишет, что цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1801,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,66%, до 22,54 доллара за унцию.

Традиционно золото выступает в качестве ресурса, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций. В последнее время спрос на такие активы поддерживается международной напряженностью, инициируемой высказываемыми опасениями по поводу противоречий вокруг Украины и России, отмечает российское издание. В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг. В случае повышения учетных ставок спрос на национальную валюту вырастет, а на драгоценный металл снизится.