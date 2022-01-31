Армия Украины увеличится на 100 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны, передает «Европейская правда».

«Разработан указ о переходе Украины к основам профессиональной армии, увеличении срока действия контрактов, разработке концепции жилищного обеспечения военнослужащих, системе карьерного роста офицеров, а также об увеличении в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии и создании дополнительных 20 бригад ВСУ».

Соответствующий указ Зеленский подписал по трибуне парламента. По его словам, документ подготовили не потому, что «скоро война», а для того, чтобы был «мир».