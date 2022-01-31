Суд над генералами МНБ отложили: виноват коронавирус

Отметим, что, хотя этот судебный процесс является открытым, журналистов в зал суда не допускают. Всю информацию о ходе судебных заседаний представителям азербайджанских СМИ приходится получать от потерпевших и их адвокатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, причиной отмены заседания стал коронавирус - тесты на коронавирус у судей Эльбека Аллахвердиева и Джамала Рамазанова дали положительный ответ.

Назначенное на сегодня в Бакинском военном суде судебное заседание по делу бывшего начальника следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех осужденных вместе с ним сотрудников МНБ – Вусала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова отложено на неопределенное время.

На прошлом судебном заседании были заслушаны показания потерпевшего Афсала Гасаналиева. По словам потерпевшего, он 35 лет проработал в правоохранительных органах, а после выхода на пенсию решил заняться бизнесом. Бывший правоохранитель говорит, что никогда бы не подумал, что Эльдар Махмудов и его шайка разбойников будут терроризировать бизнесменов, брать их в заложники и совершать иные противоправные действия.

«Они хотели 100 тысяч манатов от имени Мовлама Шихалиева. Эти люди превратили МНБ в преступное торговое гнездо. За пять месяцев в тюрьме они чего только со мной ни делали. Затем снизили цену для освобождения от 100 тысяч манатов до 50 тысяч долларов... В течение пяти месяцев они надевали мне черный мешок на голову, когда возили в суд или на экспертизу, будто я был Бен Ладеном, оказывали психологическое давление, чтобы отобрать у меня деньги», - утверждал потерпевший.

Отметим, что под председательством судьи Эльбека Аллахвердиева расследуется уголовное дело начальника Главного следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева, заместителя начальника следственного управления, начальника 1-го отдела Ясина Мамедова, начальника 2-го отдела полковника Вусала Алекперова и заместителя начальника отдела методической помощи и криминалистики этого же управления Сахиба Алекперова.

Под председательством судьи Джамала Рамазанова расследуется уголовное дело бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного министерства национальной безопасности генерала Низами Ширинова и бывших начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперативного уполномоченного Надира Назирова.