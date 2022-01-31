Дания первой в Европе отменила COVID-ограничения

Согласно информации, в стране снова откроют ночные клубы и рестораны, а носить маски нужно только при посещении больниц.

Отмечается, что власти приняли такое решение из-за высокого уровня вакцинации — более 60% датчан уже сделали третью дозу прививки, тогда как в целом в ЕС ревакцинацию прошло менее 45% жителей.

Ежедневно в Дании регистрируют около 40–50 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что составляет менее 1% от всего населения страны (5,8 млн). По оценкам местных органов здравоохранения, 80% населения Дании защищено от тяжелых форм заболевания коронавирусом. Несколько ограничений еще действует на границах страны для непривитых путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону, уточняет AFP.