Франция сделала исключение для "Карабаха": матч состоится в Марселе
Первый матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между французским "Марселем" и агдамским "Карабахом" пройдет в Марселе 17 февраля.
По информации французского портала Foot National, министр спорта страны Роксана Марасиняну заявила, что спортсмены, привитые российскими или китайскими вакцинами, смогут посетить территорию Франции.
Ранее, напомним, французской прессой сообщалось, что футболистов «Карабаха» могут не допустить на территорию страны, так как они привиты «Спутником V». Тем более что Марасиняну до этого заявляла, что поблажек в отношении привитых непризнанными Францией вакцинами не будет.