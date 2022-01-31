БТА решает проблемы бакинских улиц

На основе проекта БТА была завершена реконструкция улицы Э.Оруджалиева в Наримановском районе. В результате увеличены пропускная способность и уровень доступности улицы. Движение от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Тебриз организовано в одностороннем порядке.

Кроме того, на пересечении улиц Б.Нуриева и Э.Сулейманова внесены изменения в работу светофора - устройство адаптировано к транспортному потоку.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения участников дорожного движения на 33 улицах и проспектах установлены около 200 дорожных знаков, а на двух улицах установлена тумба безопасности. Для снижения риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов обновлены пешеходные полосы на 12 улицах и проспектах. На восьми улицах организована новая пешеходная полоса.