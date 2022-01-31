Польская компания закупила в США газ для Украины

Польская нефтегазовая компания PGNiG закупила в США танкер со сжиженным газом для Украины, сообщает польский концерн.

PGNiG закупила американский СПГ с целью доставки на границу Украины для ЕСВ Europe, передает РИА Новости.

"Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года", - говорится в сообщении.

После регазификации топливо будет подаваться в польскую газотранспортную систему. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года, уточнили в компании.