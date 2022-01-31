«Другу армян» закрыли въезд в Евросоюз

Скандальному депутату Госдумы Виталию Милонову закрыли въезд в страны Евросоюза, заблокировав его шенгенскую визу. Сделано это было по решению польских властей. О том, что виза аннулирована, Милонов узнал во время поездки в Финляндию.

«Польша решила отомстить за критику, которой она подверглась. Мы сделали фильм про мигрантов, про Польшу», — приводит Znak.com слова депутата.

Милонов уверяет, что он «не расстроен. Страны, с которыми у меня особые отношения, не входят в зону шенгена — ЦАР, Армения, Ливан, Мали. Уже 200 лет в Европу не ездил, кроме Финляндии».

Отметим, что известный своей проармянской позицией В.Милонов неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, в частности несколько раз совершал незаконные поездки на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана.