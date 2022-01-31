Какой погоды ждать завтра рассказали синоптики
В среду, 2 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 0-3 градусов тепла, днем - 8-12 градусов, в Баку ночью - 1-3 градусов тепла, днем - 9-11 градусов.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.
В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, в высокогорье - до 14 градусов, днем - 2-7 градусов тепла.