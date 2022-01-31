Ученые выявили опасность разновидности «омикрона»

Ученые Дании выяснили, что подвариант штамма «омикрон» еще более заразен, чем исходная версия. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 18 тысяч человек. Оказалось, что у пациента, инфицированного BA.2, есть 39-процентный шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели. Для обычного штамма омикрон BA.1 этот риск составлял 29 процентов. По словам ученых, подвариант, названный «стелс-омикроном», с большей вероятностью заразит непривитых людей.

В настоящий момент ученые отслеживают трансмиссивность подварианта и тяжесть вызываемого им заболевания, но международные данные свидетельствуют о том, что он может быстро распространяться. BA.2 был выявлен в начале 2022 года. Он быстро стал доминирующим в Дании, вытеснив первую версию «омикрона».