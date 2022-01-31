Пандемия коронавируса привела к возникновению десятка тысяч тонн новых медотходов, которые могут нанести ущерб здоровью населения. Об этом говорится в глобальном анализе ВОЗ, передает РИА Новости.

При выполнении своих расчетов авторы доклада ВОЗ «Глобальный анализ медицинских отходов в контексте COVID-19: положение дел, последствия и рекомендации» исходили из того, что в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН были закуплены и отправлены для удовлетворения неотложных потребностей стран в связи с мерами реагирования на COVID-19 примерно 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты (СИЗ). Предполагается, что почти все эти изделия в итоге превратились в отходы. Кроме того, всего было поставлено свыше 140 миллионов тестов, которые способны превратиться в 2600 тонн пластика и 731 тысячу литров химотходов, а также было создано около 144 тысяч тонн шприцев, упаковок и игл.

В ВОЗ уточнили, что безопасное использование медицинских товаров имеет особую важность в период пандемии.