Незаконное подключение к газопроводу и вмешательство в работу счетчика будет уголовно наказуемо

В Азербайджане начнут заводить уголовные дела по факту незаконного подключения к газопроводу.

В связи с этим проект изменений в закон "О газоснабжении" вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, при обнаружении вмешательства в работу счетчика, а также незаконного подключения газораспределительная компания должна составить об этом акт и представить копию этого акта лицу, в отношении которого он составлен (или его уполномоченному представителю, или одному из совершеннолетних членов семьи). Копия представляется в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти для рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делу об административном проступке, а при наличии признаков уголовного состава - в орган, осуществляющий уголовный процесс.