500 тонн боеприпасов от США получила Украина

Из США для Украины военный самолет доставил более 80 тонн боеприпасов, в целом Киев получил во вторник 500 тонн американских боеприпасов, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Не прошло и дня, а мы разгружаем шестую "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего за сегодня мы получили около 500 тонн оборонных боеприпасов от США!" - написал Резников 1 февраля в твиттере.

В посольстве США в Киеве заявили, что Вашингтон будет и дальше оказывать Украине оборонную помощь.