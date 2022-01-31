В Баку открылась шахматная школа семьи Мамедъяровых

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов посетил сегодня недавно открывшуюся при поддержке Федерации шахмат Азербайджана "Школу Мамедъяровых".

В ходе встречи, в которой участвовал и президент федерации Махир Мамедов, министр пообщался с членами шахматной семьи Мамедъяровых – Шахрияром, Зейнаб, Тюркян и их отцом Гамидом.

Руководит школой Зейнаб Мамедъярова. Она сообщила, что в школе одновременно могут заниматься около 30 детей. Занятия проходят на азербайджанском, русском и английском языках.

До открытия школы дети занимались дома у Мамедъяровых в Сумгаите и уже успели добиться определенных успехов на республиканском уровне.

Школа располагается в комплексе Altes Plaza. Помимо Зейнаб и Тюркян, в ней преподают и другие тренеры. А Шахрияр Мамедъяров время от времени будет проводить там сеансы одновременной игры.