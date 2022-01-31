Ровшан Рзаев рассказал французскому историку о бедах, с которыми столкнулись азербайджанские беженцы

В ходе встречи историку была предоставлена подробная информация о трудностях, с которыми столкнулись азербайджанцы, ставшие беженцами в результате депортационной и оккупационной политики Армении, о мерах, предпринятых государством для решения их проблем.

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял французского историка и политолога Максима Гауна, сообщили haqqin.az в пресс-службе госкомитета.

Отмечено, что приоритетным направлением социальной политики президента Ильхама Алиева является постоянное внимание и забота об этой категории людей. А первый вице-президент Мехрибан Алиева проводит необходимую работу для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, расширения возможностей их образования и охраны здоровья.

Максиму Гауну рассказали о реалиях, сложившихся после 44-дневной Отечественной войны, о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, разминировании, необходимых для безопасного и устойчивого поселения.

Подчеркнуто, что минирование Арменией земель, не имеющих военного назначения, представляет угрозу для безопасности населения и замедляет процесс возвращения. Процесс возвращения, который будет осуществляться по принципу добровольности, начнется после обеспечения безопасных и достойных условий жизни на этих территориях. Согласно поручениям президента, в настоящее время государственные структуры осуществляют скоординированную деятельность с целью решения этих проблем.

На встрече также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.