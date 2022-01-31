Дочь учителя-шехида назначена директором школы
Приказом министра образования Эмина Амруллаева учитель истории губадлинской средней школы №2 имени Б.Мехтиева Рахмина Мехтиева назначена директором этого учебного заведения.
В Министерстве образования сообщили, что Р.Мехтиева на тестовом этапе конкурса на должность директора набрала 45 баллов и успешно прошла этап собеседования.
Дед Рахмины Мехтиевой, Мехти Мехтиев, трагически погиб от рук армян в 1989 году. Отец - Бахман Мехтиев, который преподавал историю в средней школе №2 Губадлинского района, погиб в первой карабахской войне в 1992 году в местности Баллыгая. Впоследствии школу назвали его именем.