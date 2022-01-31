Джейхун Наджафов, собкор 14:25

Пятая волна COVİD-19 в виде штамма "омикрон", уже накрывшая Западную Европу и Ближний Восток, в настоящее время захлестнула все пространство СНГ и добралась до Азербайджана. Важно отметить, что штамм «омикрон» во многом поменял устоявшееся за два года пандемии представление медиков о коронавирусе. Если прежние штаммы - уханьский, «дельта», «альфа» были менее заразными, но протекали более тяжело и с высоким процентом летальности, то «омикрон», наоборот, распространяется с пугающей быстротой, хотя сама болезнь протекает и переносится значительно легче.

Сегодня, с учетом новых данных, ученые пытаются заново проанализировать основные принципы обращения с инфекцией. Учитывая, что резкий рост заражений происходит на фоне массовой вакцинации, следует признать, что появление «омикрона» лишило человечество надежды на избавление от пандемии по «шведской модели» - то есть за счет формирования коллективного иммунитета. Также утратило смысл мнение вирусологов о том, что две дозы вакцины гарантируют организму человека защиту как минимум на шесть месяцев. Мало того, ВОЗ поставила под сомнение эффективность даже бустерной дозы вакцины. На повестке дня – вопрос о необходимости четвертой по счету вакцинации, которую уже начали делать пациентам из группы риска в ряде скандинавских стран. Объектом одной из самых мощных атак «омикрона» стал Израиль - страна, являющаяся мировым лидером по вакцинации населения, объявившая не так давно о своей победе над COVİD-19. «Еще до «омикрона» израильские специалисты выяснили, что после двойной прививки защита держится всего несколько месяцев и закрепляющая, бустерная доза является жизненно необходимой», - сказал корреспонденту haqqin.az израильский профессор Яков Беркун - ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра больницы «Хадасса», являющейся клинической базой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

По словам профессора, с появлением в Израиле «омикрона» количество зараженных увеличилось более чем в сто (!!!) раз. По статистике, только за последние две недели в Израиле ежедневно заражаются от 50 до 70 тысяч человек. “Этот штамм оказался ужасно заразным, - констатирует Яков Беркун. - При штамме «дельта» выявленные случаи заражений отражали реальные масштабы пандемии в Израиле. Теперь же, когда заражаемость «омикроном» приобрела характер цунами, приходится из-за огромного наплыва зараженных делать недостаточно точные антиген-тесты. В результате есть серьезное подозрения, что реальная число заражений в три-четыре раза выше. Для страны с десятимиллионным населением - цифры просто сумасшедшие! Только за последний месяц в Израиле переболело половина населения, страна вышла на первое место в мире по числу зараженных на душу населения, и мы вынуждены открывать в клиниках дополнительные антиковдные отделения». Израильский профессор отметил, что при штаммах «дельта» и «альфа» вакцины снижали риск тяжелого протекания ковида в сорок раз. То есть, тяжело заболевших среди получивших прививки было в 40 раз меньше. Но в случае с «омикроном» эта статистика полностью изменилась! Во-первых, вакцины предотвращают заражение "омикроном" менее чем в 50 процентах случаев, во-вторых, они снижают тяжелое течение болезни лишь на 10-15 процентов и, наконец, в-третьих, среди тяжело заболевших только в 5-10 раз меньше полностью вакцинированных. По словам специалиста, «омикрон» намного легче проникает в организм через слизистые верхних дыхательных путей. Беркун приводит в пример исследования гонконгских ученых, доказывающие, что на тканях верхних дыхательных путей «омикрон» размножается в 70 раз больше, а в тканях легких - в 10 раз меньше, чем «дельта». Поэтому у «омикрона» другая клиника в сравнении с предыдущими штаммами. При нем меньше кашля, но больше классических симптомов ОРЗ: боль в горле, слизистые выделения из носа, боли в спине и мышцах, намного меньше пневмоний и тяжелых осложнений и намного больше бессимптомного течения у молодых, когда заражение выявляет только тест.

Израильский профессор подчеркивает, что при лечении «омикрона» терапия вливания антител неэффективна. Собственно, и больных, которые нуждаются в таком лечении, намного меньше. В то же время весьма эффективны антивиральные препараты компаний Pfizer и GSK. Беркун также отметил, что при лечении «дельты» препарат «Паксловид» фирмы Pfizer на 80 процентов предотвращает тяжелое течения инфекции. Что же касается его эффективности при лечении «омикрона», то, по словам израильского профессора, надо дождаться, пока не будет накоплен необходимый массив данных. «Интересно, что людей, получивших двойную дозу прививки, вакцинированными в Израиле не считают, - говорит Беркун. - К этой категории относятся только те, кто, помимо двойной вакцины, получил дозу бустера. Этим граждан выдают «ковид-паспорт», по которому они имеют право посещать кафе, рестораны, торговые центры и другие места массового скопления людей. Что же касается людей, которые ограничились одной или двумя дозами вакцины, то у них, фактически, нет никаких преимуществ перед непривитыми вообще…» * * * В Азербайджане из 10 миллионов 283 тысяч населения одну дозу вакцины получили 50,84 процента, две дозы - 46,10 процента, а бустерную дозу – только 19,47 процента, или 2.002.148 человек. По мнению израильского специалиста, в сравнении с существующим уровнем ежедневных заражений количество заболевших штаммом «омикрон» в Азербайджане уже в ближайшее время, вероятно, возрастет в несколько раз. В качестве мер, способных сдержать пятую по счету волну пандемии, Беркун называет усиление системы «ковид-паспортов» или QR-кодов, а также массовую вакцинацию детей в возрасте от пяти лет.