Грузия отменяет COVID-паспорта

Гибрадзе подчеркнул, что все системы учета выявления COVID-19 остаются в действии: "Те лица, которым "зеленый паспорт" нужен для путешествия за границей, вновь смогут пользоваться этим механизмом".

"С учетом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать "зеленый паспорт", – заявил Гибрадзе.

В Грузии отменяют "зеленые паспорта" для посещения общественных заведений, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе, передает Sputnik Грузия.

По словам замминистра здравоохранения Грузии Тамары Габунии, в новых условиях массового распространения штамма коронавируса "омикрон" COVID-паспорта потеряли свое первоначальное назначение.

"Новый штамм заражает как вакцинированных, так и переболевших, поэтому и было принято это решение. Одной из причин введения "зеленых" паспортов заключалась в поощрении граждан к вакцинации, но эта мера не смогла стимулировать рост числа вакцинированных", - цитирует Габунию Interfax.

На сегодняшний день в Грузии вакцинированы 42% граждан. "Зеленые" паспорта были введены в Грузии с 1 декабря 2021 года.