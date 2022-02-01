Переговоры Закира Гасанова и Хулуси Акара: подробности фото; видео; обновлено
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
Сайт Минобороны Азербайджана сообщает, что были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.
Хулуси Акар выразил уверенность, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.
В свою очередь, генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность за моральную и политическую поддержку, оказанную Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских стран на сферу военного сотрудничества наряду с другими областями.
Коснувшись опыта, полученного военнослужащими в ходе совместных учений, стороны отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.
Подчеркнуто, что с целью повышения своей обороноспособности Азербайджан еще больше расширяет военное сотрудничество с Турцией. Это один из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.
* * * 15:04
В Анкаре началась встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с его турецким коллегой Хулуси Акаром, передает Haber Global.
В первую очередь Закир Гасанов, прибывший в турецкую столицу сегодня утром, посетил Аныткабир - мавзолей основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, возложив венок к мемориалу.
"Мы всегда чтим в наших сердцах память Ататюрка. Да здравствует братство Турции и Азербайджана", - отметил министр в памятной книге посетителей Аныткабира.
Затем началась встреча министров обороны Турции и Азербайджана, в ходе которой будут обсуждены не только двусторонние отношения, но и региональные вопросы.
Также ожидается, что Хулуси Акар доведет до сведения азербайджанского коллеги достигнутые в Москве договоренности по нормализации отношений между Турцией и Арменией.