Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Турцию провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Сайт Минобороны Азербайджана сообщает, что были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Хулуси Акар выразил уверенность, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.

В свою очередь, генерал-полковник Закир Гасанов выразил признательность за моральную и политическую поддержку, оказанную Турцией в Отечественной войне. Министр обороны Азербайджана особо подчеркнул исключительное влияние искренних отношений глав двух братских стран на сферу военного сотрудничества наряду с другими областями.

Коснувшись опыта, полученного военнослужащими в ходе совместных учений, стороны отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе.

Подчеркнуто, что с целью повышения своей обороноспособности Азербайджан еще больше расширяет военное сотрудничество с Турцией. Это один из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.