Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало информацию о проведенных с 5 по 31 января нынешнего года на освобожденных территориях операциях, передает пресс-служба агентства.

В сообщении отмечается, что за указанный период в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах обнаружено 32 противопехотные и 27 противотанковых мин, 230 неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что от мин и боеприпасов очищено 402,7 гектара территории.