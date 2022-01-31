Прокурор запросил 20 лет тюрьмы для убийцы экс-полковника полиции

Согласно обвинению, убийство произошло 24 сентября 2020 года в Наримановском районе Баку. В своей квартире был убит 73-летний Таир Тагиев. В ходе следствия подозрения в совершении убийства пали на Э.Гусейнова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Эльмара Гусейнова, обвиняемого в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Тагиев долгое время работал в органах внутренних дел, занимал различные должности в Наримановском и Бинагадинском районных управлениях полиции, в том числе был начальником двух полицейских участков. Полковник полиции Т.Тагиев несколько лет назад был отправлен на пенсию по возрасту.

В ходе расследования выяснилось, что в день инцидента он был дома один. Убийца, проникнув в дом, нанес ему многочисленные колото-резаные раны. Э.Гусейнову предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Отмечается, что убийство совершено из корыстных побуждений.