McDonald’s Азербайджан удостоен премии за поддержку занятости молодежи

На организованном Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана мероприятии за наиболее активное участие в проектах занятости социальным партнерам были вручены награды по разным номинациям - оказывающим поддержку в обеспечении занятости членов семей шехидов, участников войны, инвалидов, молодежи, женщин, а также самым активным частным компаниям, разместившим наибольшее количество вакансий в подсистеме «Занятость» и заключившим наибольшее количество трудовых договоров через данную подсистему.

Так, компании McDonald’s Азербайджан вручена награда в номинации «Самый активный частный социальный партнер, оказывающий поддержку в обеспечении занятости молодежи».

Министр молодежи и спорта страны Фарид Гаибов вручил награду начальнику отдела кадров компании McDonald’s Азербайджан Анару Байрамову.

На сегодняшний день компания McDonald's Азербайджан, открывшая свой первый ресторан в 1999 году, представлена 20 ресторанами - в основном в Баку, а также в Гяндже и Сумгаите.

Отметим, что в компании работают более 1600 человек, из них около 55% - студенты.