Минздрав, Госагентство по обязательному страхованию и TƏBİB вносят ясность

В последние дни в официальные органы здравоохранения поступают сообщения о том, что гражданам, которые хотят пройти тест на COVID-19, в некоторых частных лабораториях предлагается пройти два теста. Сотрудники частных лабораторий заявляют, что первый тест нужен для определения, заражен ли гражданин инфекцией COVID-19, а второй - чтобы определить, является ли обнаруженный вирус штаммом «омикрон». В результате граждане вынуждены оплатить и второй тест. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В заявлении отмечается, что вне зависимости от мутаций коронавируса методы лечения заболевания одинаковы. Второй тест не имеет никакого диагностического или клинического значения для назначения лечения.

Симптомы нового штамма схожи с симптомами острого респираторного заболевания и в основном поражают верхние дыхательные пути. При появлении симптомов следует в первую очередь обратиться в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу (участковому врачу-терапевту, участковому врачу-педиатру).

Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса, является вакцинация. По этой причине органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой или через 5 месяцев после перенесенного заболевания бустерной дозой, чтобы защитить себя от новых штаммов, отмечается в заявлении.

Медики также напоминают что, согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, с 15 февраля сертификат вакцинации лиц, у которых с момента второй вакцины прошло более 6 месяцев, не будет считаться действительным.